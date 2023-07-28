ماكرون: انقلاب النيجر خطير وندعم فرض عقوبات

وكالات

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وقال إنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الإفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك.

وأضاف ماكرون من بابوا غينيا الجديدة: "ندعو لإطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم"، مشيراً إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب.

وكشفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الجمعة، عن آخر أخبار رئيس النيجر محمد بازوم وأنه بصحة جيدة على الرغم من أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت كولونا إن بازوم تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.

وأضافت أنه يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضا إنه بصحة جيدة".

وشددت كولونا على أن الانقلاب في النيجر ليس نهائيا بعد.

كما أعربت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقالت: "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون عن تلك المحاولة إلى المجتمع الدولي".

وكان رئيس النيجر أكد أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده، الأربعاء.

وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.