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محكمة بموسكو تقضي بسجن مؤسس أكبر شركة للأمن السيبراني في روسيا

03:26 م الأربعاء 26 يوليه 2023

محاكمة

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موسكو - (د ب أ)


قضت محكمة في موسكو، اليوم الأربعاء، بسجن مؤسس أكبر شركة للأمن السيبراني في روسيا، 14 عاما، بتهمة الخيانة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الإخبارية الحكومية، بأن هناك أوامر صدرت ضد كبير مسؤولي الأمن السيبراني، إيليا ساشكوف الذي أسس في روسيا شركة "جروب - آي بي" للأمن السيبراني، والتي توسعت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وصدرت الأوامر بقضاء ساشكوف البالغ من العمر 37 عامًا العقوبة في مجمع سجون ذي نظام صارم.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن ساشكوف، الذي تم إلقاء القبض عليه في سبتمبر من عام 2021، لمدة 18 عاما.

ومن جانبه، نفى ساشكوف ارتكاب أي مخالفات.

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