الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب في السودان

الخرطوم - (بي بي سي)

نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في السودان وتزداد سوءا بعد أن توقف أكثر من ثلثي مستشفيات البلاد عن العمل بسبب القتال المستعر بين قوات الدعم السريع والجيش.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والموظفين العاملين في المرافق الصحية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتزايد حالات تفشي الأمراض - بما في ذلك الملاريا والحصبة وحمى الضنك - بسبب تعطل خدمات الصحة العامة الأساسية. وهناك تقارير متزايدة عن العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمرافق الصحية.