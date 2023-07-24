إصابات واعتقالات بمداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي ، فيما اعتقل 15 آخرون ، اليوم الإثنين، خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفاد مسعفون بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس، ومحاصرتها منزلا سكنيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم.

وحسب مصادر محلية، حاصرت آليات عسكرية للجيش المخيم، وأغلقت الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام واندلاع مواجهات.

وأعلن مسلحون فلسطينيون تفجير عبوة ناسفة خلال التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم الذي شهد أضرارا مادية كبيرة عقب الحدث.

كما داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، وحاصرت منزلا سكنيا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط المنزل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 15 فلسطينيا من مدن نابلس وبيت لحم ورام الله، وطولكرم وأريحا في الضفة الغربية بدعوى أنهم من المطلوبين لأجهزتها الأمنية.