الرئيس الإيراني يطالب السويد بتسليم المسيئين للقرآن الكريم ليد العدالة

(وكالات)

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء السبت، أن "إدانة الحكومة السويدية الإساءة للقرآن الكريم ليست كافية على الإطلاق، ويجب عليها تسليم مرتكبي هذه الجريمة ليد العدالة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وندد الرئيس الإيراني، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث، "بسلوك الحكومة السويدية تجاه جريمة الإساءة للكتاب السماوي للمسلمين، والذي يحظى باحترام وتكريم جميع أتباع الديانات السماوية"، طبقا لما أفادت الوكالة الإيرانية.



وقال رئيسي "مثلما أكد المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، فإن هذا الحادث هو حادث تآمري وخطير، ويعتبر دعم الحكومة السويدية لهذا العمل الإجرامي بمثابة تبني ترتيبات حرب ضد العالم الإسلامي"، حسب (إرنا).

وفي إشارة إلى انتهاء مهمتي سفيري إيران والسويد في البلدين، وإيعازه لوزارة الخارجية بمنع تبادل السفيرين الجديدين، أكد الرئيس الإيراني: "إن إصدار بيان يدين الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا، ويجب على هذه الحكومة، تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة"، طبقا لما نقلت عنه (إرنا).

وكان خامنئي اعتبر في تصريحات نقلتها عنه الوكالة الإيرانية الرسمية، السبت، أن "جريمة تدنيس القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وخطيرة"، وأكد أن "جميع علماء المسلمين متفقون على إنزال أقسى عقوبة بمرتكب هذه الجريمة".