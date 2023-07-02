زيارة مرتقبة لبايدن إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا
واشنطن - (د ب أ)
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.
وفي المحطة الأولى، سيزور بايدن لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لتعزيز العلاقة الوثيقة" بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 11 و 12 يوليو، وأخيرا سيزور هلسنكي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.
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