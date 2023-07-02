إعلان

BBC

زيارة مرتقبة لبايدن إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا

06:25 م الأحد 02 يوليو 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.

وفي المحطة الأولى، سيزور بايدن لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لتعزيز العلاقة الوثيقة" بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 11 و 12 يوليو، وأخيرا سيزور هلسنكي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.

سوق مصراوى

جو بايدن ليتوانيا فنلندا البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | قرار تاريخي من "تجارة القاهرة" لتخريج الطالب في 3 سنوات