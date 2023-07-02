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القوات المسلحة الروسية تدمر مركبات قتالية أوكرانية في أوجلدار

11:45 ص الأحد 02 يوليو 2023

القوات المسلحة الروسية

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موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم مجموعة قتال "شرق" بالجيش الروسي أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية، إن المجموعة القتالية دمرت عددا كبيرا من مقاتلي العدو ومعداتهم أثناء إحباط هجوم للجيش الأوكراني في منطقة أوجلدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضح المتحدث أن هذا حدث بفضل براعة السيطرة على أطقم القتال من قبل قائد فوج قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيفجيني سميرنوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال تشيخوف "عند إحباط محاولة القوات الأوكرانية في منطقة أوجلدار، أتاحت السيطرة العملياتية البارعة من قبل الكولونيل إيفجيني سميرنوف تدمير عدد كبير من المقاتلين ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية."

وأضاف تشيخوف"أسفر إطلاق النيران على مواقع القوميين في الوقت المناسب عن منع نقل احتياطيات إضافية للعدو عند صد هجوم ليلي ضد مستوطنة أوروزينوي. وتم تهيئة الظروف المواتية في نفس الوقت لنقل وحدات البنادق الآلية لقوات مجموعة القتال "شرق" إلى مواقع جديدة كانت تحتلها القوات الأوكرانية في وقت سابق".

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القوات المسلحة الروسية تدمير مركبات قتالية أوكرانية أوجلدار

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