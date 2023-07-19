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الصحة العالمية تحذر بعد نفوق قطط في بولندا بمرض إنفلونزا الطيور

10:04 م الأربعاء 19 يوليه 2023

الصحة العالمية تحذر بعد نفوق قطط في بولندا بمرض إن

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جنيف- (د ب أ)

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى توخي الحذر في أعقاب التقارير التي أفادت بنفوق 30 قطة في بولندا بشكل من الإنفلونزا التي عادة ما تصيب الطيور.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 29 حالة مؤكدة من العدوى بفيروس انفلونزا الطيور "إتش 5 إن1" بين القطط في مناطق مختلفة من بولندا.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى العمل من أجل ضمان اكتشاف أي حالات بشرية محتملة بشكل مبكر.

وقالت وين تشينج تشانج، رئيسة برنامج الإنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية، في جنيف اليوم الأربعاء إن تفشي المرض يعد تحذيرا جديدا من أن فيروس انفلونزا الطيور يمكن أن يتسبب في تفشي وباء عالمي آخر.

ودعت المنظمة إلى تطوير لقاحات على نحو سريع وتوفيرها حال تفشي المرض بين البشر.

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