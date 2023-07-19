موجة حر عالمية تجتاح عدة دول وتحذيرات من مخاطرها

(بي بي سي)

تواجه كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ارتفاعا في درجات الحرارة يزيد على 40 درجة مئوية، بينما يتواصل في آسيا هطول الأمطار الغزير بسبب ارتفاع درجات الحرارة الإستثنائي الذي شمل أجزاء واسعة من نصف الكرة الشمالي.

ففي الصين، سجلت بكين رقما قياسيا خلال 27 يوما تجاوزت درجة الحرارة خلالها 35 درجة مئوية. وفي مدينة فينيكس الأمريكية بلغت درجات الحرارة الشديدة 43 درجة مئوية على الأقل واستمرت لـ19 يوما متتاليا.

وأعلنت إيطاليا حالة التأهب القصوى في معظم المدن الإيطالية، ويعني هذا أن الخطر يشمل الجميع وليس الفئات الأكثر ضعفًا.

وتستمر في اليونان وسويسرا حرائق الغابات.

وفي باكستان قال مسؤولون في العاصمة إسلام أباد، إن جدارا انهار بسبب هطول أمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل. وقالت السلطات إن حطام جسر غير مكتمل سقط على مجموعة من العمال الذين كانوا تحت المبنى. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص حتى الآن.

وأثرت الأمطار الغزيرة على باكستان خلال الأيام الماضية. وحث المسؤولون الناس الذين يعيشون بالقرب من المناطق المنخفضة على توخي الحذر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الحرارة المرتفعة وحث المكتب الأوروبي للمنظمة الصحة العالمية السكان على الاستعداد للتعامل مع الحرارة إذ تكون مميتة دون الاستعداد المناسب. فالصيف لن يكون كما عهدناه في أوروبا.