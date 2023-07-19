المرصد: قتلى وإصابات جراء القصف الإسرائيلي على ريف دمشق

دمشق / لندن - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء القصف الجوي الإسرائيلي على ريف دمشق ليل الثلاثاء/ الأربعاء .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، :" قتل اثنان من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، كما قتل عنصر من قوات النظام وأصيب أربعة آخرون بجراح متفاوتة حصيلة الضربات الإسرائيلية على مواقع لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية بريف دمشق".

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع ، لافتا إلى أن" القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير معدات عسكرية ولوجستية تابعة للميليشيات الإيرانية، في الأماكن المستهدفة وهي مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية قرب مطار الديماس ومنطقة الصبورة".

وأشار إلى أنه "لا يعلم إذا ما كانت المعدات التي جرى تدميرها لها صلة بالطائرات المسيرة، حيث تستخدم الميليشيات مواقعها هناك لتجميع الطائرات المسيرة المصنعة في إيران" ، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي أحدث دماراً بالأبنية المحيطة بالمواقع المستهدفة من ضمنها منزل لشخص يرجح أنه مدني دُمر بالقصف.

وكشف المرصد عن إحصاء 20 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 16 منها جوية وأربعة برية، خلال العام الجاري ، موضحا أن تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 46 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ولفت المرصد إلى أن تلك الضربات تسببت بمقتل 52 من العسكريين بالإضافة لإصابة 54 آخرين .

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء ذكرت أمس أن عسكريين سوريين أصيبا جراء "عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية أيضا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته قوله : "حوالي الساعة الثانية عشرة و 25 دقيقة بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".