أوكرانيا تبدي استعداداً للتدرب على طائرات إف- 16 عقب إعطاء بايدن الضوء الأخضر
كييف - (د ب أ)
قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين إن أول مجموعة من الطياريين الأوكرانيين على استعداد للبدء في التدريب على طائرات اف -16 في الخارج.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات للتلفزيون الأوكراني، " نحن ننتظر مغادرة المجموعة الأولى، بعد ذلك سوف تتبعها المجموعة الثانية".
ومن المقرر أن يبدأ العشرات من الأوكرانيين والفنيين التدريب على الطائرات، أمريكية الصنع. ولم يؤكد إيهنات في أي دولة سوف يتم إجراء التدريب بها. وكانت هولندا قد قالت في يونيو الماضي إن تدريب الطياريين الأوكرانيين سوف يبدأ قريبا.
وتطالب كييف بالحصول على الطائرات اف -16 للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو 17 شهرا.
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