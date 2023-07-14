وزيرا خارجية ألمانيا والتشيك يتعهدان بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا

دريسدن (ألمانيا) - (د ب أ):

تعهد وزيرا خارجية ألمانيا وجمهورية التشيك خلال اجتماع على الحدود بين البلدين اليوم الجمعة، بتقديم المزيد من المساعدات في مجال الدفاع إلى أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

ووصف وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الغزو بأنه "عدوان استعمارى روسي غير مسبوق" ووصف روسيا بأنها أكبر تهديد للأمن في أوروبا.

وقال ليبافسكي من على الحدود بين بلدتي بارنشتاين في ألمانيا وفيبرتي في جمهورية التشيك:"ستبقى جمهورية التشيك مع أوكرانيا حتى تختفي آخر دبابة روسية".

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى أن أعضاء حلف شمال الأطلسي(الناتو) اتفقوا في قمة الحلف في فيلنيوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري على زيادة الدعم العسكري لصالح الدفاع عن أوكرانيا.

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم 700 مليون يورو (785 مليون دولار) كمساعدات خلال القمة.