جنرال أوكراني بارز يكشف عن وصول الذخيرة العنقودية الأمريكية لبلاده

واشنطن - (د ب ا):

أعلن جنرال أوكراني بارز اليوم الخميس عن وصول الذخيرة العنقودية التي وعدت الولايات المتحدة بتقديمها لأوكرانيا.

وقال البريجادير جنرال أوليكساندر تارنافسكى، لشبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية :" لقد حصلنا عليها(الذخيرة) للتو. لم نستخدمها بعد، ولكنها سوف تغير الوضع على أرض المعركة بشكل جذري".

وأضاف:" إن العدو يفهم أيضا أنه باستخدام هذه الذخيرة، سوف تكون لنا ميزة، إن العدو سوف يتخلى عن هذا الجزء من الأراضى التى من المحتمل أن يتم استخدام (هذه الذخيرة فيها)"

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تسليم الذخيرة العنقودية لأوكرانيا الأسبوع الماضي، قائلة إن نقص الذخائر الأخرى جعل من المهم إرسال هذه الأسلحة إلى كييف على الرغم من خطورتها العالية على المدنيين.

وقال تارنافسكى، قائد عملية القوات المشتركة(تافريا) لشبكة سي إن إن: إنه لن يتم استخدام هذه الأسلحة فى المواقع المأهولة بالسكان، حتى لو كانت القوات الروسية تحتلها.