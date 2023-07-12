لافروف: الغرب يطيل حرب أوكرانيا ويتجاهل مقترحات السلام

جاكرتا- (د ب أ)

حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب مسؤولية إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، محذرا من أن الصراع المسلح لن ينتهي حتى تتخلى الولايات المتحدة وحلفاؤها عن "خطط" هزيمة موسكو.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة كومباس الإندونيسية إن الدول الغربية تضخ أسلحة بشكل مستمر إلى أوكرانيا وتدفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمواصلة القتال.

وتابع في حواره مع الصحيفة :"لماذا إذن لا تتوقف المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية.. ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته وهوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بأيدي دمى كييف".

وانتقد لافروف الغرب لتجاهله مقترحات السلام من الدول النامية، بما في ذلك مقترحات الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو خلال زيارته لموسكو العام الماضي.

ودعا ويدودو إلى وقف إطلاق النار لضمان المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي، كما أعرب عن استعداده لتكون بلاده بمثابة وسيط بين روسيا وأوكرانيا.

وطرح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو الشهر الماضي اقتراح سلام لإجراء استفتاءات في "الأراضي المتنازع عليها" في أوكرانيا، لكن كييف قابلت ذلك باستهزاء.

ووصف لافروف صيغة زيلينسكي للسلام بأنها "سلسلة من مطالب الإنذار الأخير لروسيا"، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس والاستيلاء على الأصول المادية كتعويضات عن الحرب.

وقال "أنا متأكد من أن إندونيسيا تدرك جيدا الخلفية الضارة لمثل هذه الخطط ولن تستسلم للخطاب الكاذب لآخر مؤيدي الحرب في أوكرانيا".

وجاءت تصريحات لافروف قبل رحلته إلى جاكرتا لحضور اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وقال لافروف إن روسيا تدعم جهود الآسيان لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن روسيا لديها ما تقدمه لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن الثمينة والمعادن الأرضية النادرة.