الرئيس الفلسطيني يصل إلى جنين بعد أيام من عملية عسكرية إسرائيلية

رام الله - (د ب أ)



وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين في شمال الضفة الغربية بعد نحو 10 أيام من عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وصفت بالأعنف منذ 20 عامًا.

ووصل عباس عبر طائرة مروحية هبطت في مقر "قيادة الأمن الوطني" في جنين على أن يجرى جولة تفقدية قصيرة للاطلاع على سير العمل في إعادة إعمار مخيم جنين والمدينة.

ويتوجه عباس إلى "مقبرة الشهداء" في جنين ومن ثم إلى ساحة مخيم جنين للاجئين، فيما يرافقه عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح".

وأعلنت محافظة جنين عن إلغاء اجتماع كان مقررا بين عباس وممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية في المدينة من دون توضيح أسباب ذلك.

واستشهد 12 فلسطينيًا وقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين يومي الاثنين والثلاثاء قبل الماضيين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي تكهنات بشأن حدة تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية في مناطق شمال الضفة الغربية لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد.

ولم يسبق لعباس التوجه إلى مخيم جنين للاجئين منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005 وكانت زيارته الأخيرة لمدينة جنين قبل 11 عاما.