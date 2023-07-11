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فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى والكرملين يتوعّد بـ"إجراءات مضادة"

02:41 م الثلاثاء 11 يوليو 2023

فرنسا

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وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

وقال ماكرون لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس "قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق"، مضيفا "اعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحّد."

من جانبه، قال الكرملين إن إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يشكل "خطأ" سيجبر موسكو على اتخاذ "إجراءات مضادة" في النزاع بأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "من وجهة نظرنا، إنه قرار يشوبه خطأ وعواقبه وخيمة على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ إجراءات مضادة".

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