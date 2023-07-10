أردوغان يجدد توقعاته بشأن زيارة بوتين لتركيا في أغسطس المقبل

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن يزور نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تركيا في أغسطس المقبل.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، قبل مغادرته للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا "نتوقع أن يزورنا (بوتين) الشهر المقبل. وإذا تمت هذه الزيارة، سنناقش بكل تأكيد الموضوعات حول ممر الحبوب والنزاع الأوكراني. ولا أتوقع أن يغير بوتين موقفه فيما يتعلق بجهود الوساطة التركية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أردوغان " فيما يتعلق بدبلوماسية الهاتف، تتم مناقشة هذه الموضوعات بالتفصيل".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم يتم إجراء محادثات هاتفية جديدة بين الرئيسين الروسي ونظيره التركي."

وأضاف بيسكوف أنه "إذا لزم الأمر، سيتم إجراء هذه المحادثة على وجه السرعة."

وقال بيسكوف إنه بالنسبة لاتفاقية الحبوب "لم يتغير شيء حتى الآن".

وكان مصدر مطلع على سير مفاوضات مبادرة "حبوب البحر الأسود"، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي بشأن صفقة الحبوب لا يبعث على التفاؤل بتمديد صلاحيتها بعد 17 يوليو الجاري، وأن الأمل الوحيد للتوصل لاتفاق بشأنها، هي المفاوضات المرتقبة بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وأجاب المصدر في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشر اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمال تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد 17 يوليو، قائلا: "حتى اليوم لا شيء يبعث على التفاؤل".

وأضاف المصدر، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي تركيا وروسيا حول هذا الموضوع مرجحة، "حتى اليوم يبقى ذلك الأمل الوحيد".

وأكد المصدر أن "التجارب تظهر أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء".

وأشار المصدر إلى أن أردوغان أعلن عن نيته إجراء محادثات مع بوتين ونأمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية".