مدينة الحجاج في تبوك تودع ضيوف الرحمن

الرياض - (د ب أ)

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك بالمملكة السعودية، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين، امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

وثمن الحجاج المغادرون اليوم المنفذ، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس)، ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج.