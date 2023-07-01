واشنطن: الانسحاب من أفغانستان سهل طريق طالبان للسلطة

(بي بي سي)

خلص تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن إجلاء القوات الأمريكية الفوضوي من أفغانستان في عام 2021 كان نتيجة اتخاذ قرار بدون رؤية واضحة وغياب التخطيط المركزي في إدارة الأزمة.

وقال التقرير إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالى جو بايدن بإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان قوض بشكل خطير سلطة الحكومة الأفغانية، التي انهارت خلال أيام من الانسحاب، وسهل الطريق أمام وصول حركة طالبان إلى السلطة.

وأشاد التقرير بالإجلاء النهائي لـ 125 ألف شخص- من بينهم 6 آلاف أمريكي. لكنه نبه إلى أهمية إعداد خطط إخلاء واضحة مسبقا في المستقبل، وأن يتولى المسؤولية كاملة شخص واحد.

ورغم أن التقرير كتب منذ أكثر من عام، لكنه لم ينشر إلا مساء يوم أمس الجمعة.