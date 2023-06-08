القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا جنوب نابلس

رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية فلسطينيا باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 مواطنا فلسطينيا من بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال داهمت ثمانية منازل ومغسلة ومشغل ألمنيوم، واعتقلت 16 مواطنا من البلدة، كما احتجزت مواطنا لعدة ساعات.

كما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن "عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ، صباح اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة في المسجد.

وأضافت أن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة".

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".

وأشارت الوكالة إلى أن "المقدسيين كثفوا دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم غدًا، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية".