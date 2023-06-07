حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحظر توريد وبيع أي سلع تتعلق بإسرائيل
طرابلس - (د ب أ):
حظرت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية توريد وبيع بعض السلع من بينها ما يتعلق بإسرائيل.
وذكرت وزارة الإقتصاد والتجارة الليبية، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرارا بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
وأشارت إلى أن القرار نص على "حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني".
ولفت القرار إلى أن مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها تتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.
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