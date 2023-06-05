سقوط طائرتين مسيرتين على الطريق السريع في منطقة كالوجا الروسية

موسكو - (د ب أ)

قال حاكم منطقة كالوجا الواقعة غربي روسيا، فلاديسلاف شابشا، على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين إن طائرتين مسيرتين سقطتا على الطريق السريع الاتحادي إم ثري "أوكرانيا" عند الكيلو 299 والكيلو 283 بالقرب من قريتي زيزدرا ودومينيشي، دون حدوث انفجار.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء: "لم يحدث انفجار. وتم تطويق المنطقة".

وتم اتخاذ إجراءات تشغيلية وفنية في موقع الحادث. وأقيمت طرق التفافية لتسيير حركة المرور.

كانت طائرة مسيرة قد تحطمت يوم الجمعة الماضي في ضاحية كيروفسكي بمنطقة كالوجا، حيث وقع انفجار من دون حدوث أضرار.

كما سقطت طائرة مسيرة في اليوم السابق عليه بالقرب من قرية توفاركوفو القريبة من أكبر مصفاة لتكرير النفط في كالوجا، حيث تشكلت حفرة قطرها يبلغ أكثر من ستة أمتار.

وتشهد المنطقة الحدودية الروسية عمليات قتالية وهجمات متكررة في الأيام القليلة الماضية.