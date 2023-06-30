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BBC

أوكرانيا ترد على تصريح ترامب بتقديم تنازلات مقابل السلام

04:06 م الجمعة 30 يونيو 2023

أوكرانيا

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(وكالات)

علق مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول تنازلات إقليمية قد تقدمها أوكرانيا من أجل السلام.

وقال بودولياك في منشور: "لن تتخلى أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل وقف الحرب. لأن الاتفاقات البدائية الأراضي مقابل السلام تؤدي دائما فقط إلى تصعيد الصراع والمراحل اللاحقة من الحرب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الوقت قد حان لأن تبذل الولايات المتحدة محاولة لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى السلام، غير مستبعد تقديم كييف تنازلات إقليمية لصالح موسكو.

وسبق أن صرح ترامب سابقا أنه في حال كان رئيسا فإنه مستعد لإنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

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