مصر تُعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث تصادم عدة قطارات شرق الهند

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة فى حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا في شرق الهند، الأمر الذى أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة التعافى للمصابين.