مفتي لبنان: أعمال تمزيق المصحف أو حرقه تهدف لإشعال نار الفتنة

بيروت - ( د ب أ ):

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الخميس، أن أعمال تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة.

وقال المفتي دريان، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك" الأعمال التي يقوم بها بعض الكارهين للإسلام والمسلمين، من تمزيق كتاب الله تعالى أو حرقه، إنما تنم عن نوايا خبيثة لإشعال نار الفتنة".

وأضاف " لم تعد الإدانة كافية مع هؤلاء الأشخاص الذين يستفزون مشاعر المسلمين في العالم، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يسيء إلى الإسلام والمسلمين".

وتابع المفتي دريان" إنَّ الدول التي يُقام فيها مثل هذه الأعمال المنكرة حجتها واهية، وإن لم يكن هناك حساب للمرتكبين أو عقاب للموتورين، فلن تتوقف هذه الظاهرة الشاذة، ولن تكون عاقبتها حميدة ولا سليمة".

يُذكر أن رجلاً كان قد مزّق نسخة من القرآن الكريم وأضرم فيه النار أمام أحد المساجد في ستوكهولم، أمس الأربعاء، خلال مظاهرة سمحت بها السلطات السويدية.