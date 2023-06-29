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مسؤول فلسطيني: حرق القرآن "انحطاط أخلاقي وحضاري"

01:55 م الخميس 29 يونيو 2023

منظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، إن حرق القرآن الكريم في السويد بتصريح من الشرطة دليل دامغ على "انحطاط أخلاقي وقيمي وحضاري".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن القواسمي قوله، في بيان اليوم الخميس، إن حرق القرآن "عمل مشين يبعث على الإشمئزاز وشعور الكراهية النابع من نقص في الفهم والثقافة، ومن العنصرية التي تتفشى في بعض الدول".

وأضاف "اننا نحترم كل الكتب السماوية وندين هذا العمل الجبان، الذي لا يعبر إلا عمن فعله وأيده ووافق عليه، مع تأكيدنا أن الأغلبية العظمى ترفض هذا الفعل المسيء لهم أولا وأخيرا".

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