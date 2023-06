مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" تسرح جميع كتابها

نيويورك - (د ب أ/ ت ك أ)

قامت مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" بتسريح جميع كتابها، ليتم تجميع المجلة الموقرة الحائزة على العديد من الجوائز من قبل المحررين والعاملين المستقلين.

وتم الاستغناء عن ما مجموعه 19 من طاقم التحرير في المجلة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه تم إخطار الطاقم بقرار التسريح في أبريل الماضي. وتسريح العاملين هو الأحدث في سلسلة من خفض العاملين في مجال التكنولوجيا والإعلام هذا العام.

وقام الكتاب أنفسهم بنشر خبر التسريح عبر تويتر، مع التركيز على العمل الرائع الذي قاموا به.

وقال الكاتب البارز في مجلة ناشيونال جيوجرافيك كريج ويلش، عبر تويتر، "تقوم ناشيونال جيوجرافيك بتسريح جميع كتابها. لقد كنت محظوظا للغاية. لقد عملت مع صحفيين رائعين وسردت قصصا مهمة وعالمية. لقد كان شرفا لي."

وأضاف ويلش "ناشيونال جيوجرافيك تسرح كتابها، بمن فيهم أنا".

وقال ويلش "لقد كانت خمس سنوات رائعة. فخور جدا بالعمل الذي قمت به أنا وزملائي هنا."

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" التي استحوذت عليها شركة "والت ديزني" في عام 2019، شهدت عددا كبيرا من التخفيضات في الوظائف على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك تسريح غير مسبوق لستة من كبار المحررين في سبتمبر الماضي.

وقامت منظمة "ناشيونال جيوجرافيك" الأمريكية بتأسيس المجلة في عام 1888، وتم بيع المجلة لشركة "تونتي فرست سينتشوري فوكس" في عام 2015. وقد استحوذت شركة "والت ديزني" على حصة الأغلبية في المجلة عندما اشترتها شركة "تونتي فرست سينتشوري فوكس"، التي يديرها روبرت مردوخ، مقابل 71 مليار دولار في عام 2019. وقبل شراء شركة "تونتي فرست سينتشوري فوكس" للمجلة، استغنت الشركة الأم للمجلة عن 200 موظف، أو 9٪ من موظفيها.