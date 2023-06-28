السعودية: 38 ألف حاج تائه يوم عرفة
الرياض - (د ب أ)
أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في يوم عرفة 38 ألفا و323 حاجاً من مختلف الجنسيات.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، تم إيصال 1554 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 36 ألفا و769 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 297 طلعة.
وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في أربعة مراكز استعلام وخدمات تابعة لوزارة الحج والعمرة الشريك الرئيس لجمعية الكشافة في إرشاد الحجاج التائهين، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.
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