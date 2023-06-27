"تلقت مليار دولار في عام".. بوتين: فاغنر كانت تحظى بدعم الدولة الروسية

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء على أن تمويل مجموعة فاجنر كان من مخصصات وزارة الدفاع الروسية، مضيفًا: "دعمنا فاجنر بأكثر من مليار دولار منذ مايو 2022".

وأشار بوتين، إلى أن أفراد مجموعة فاجنر كانوا يتمتعون بدعم حكومي منذ مايو 2022، وأنه سيتم التحقيق في كيفية تمويل فاجنر وكيفية إنفاق قائدها للأموال.

وقال إن الجيش الروسي تعامل مع تمرد فاجنر باحترافية، مضيفًا أن الفوضى كانت حتمية في البلاد لولا موقف العسكريين.

وأشار إلى أن العدو كان يسعى لاستغلال الفوضى إن حدثت في روسيا وكان كانوا سيستفيد من الفوضى إذا نجح تمرد فاجنر.