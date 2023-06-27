الأمم المتحدة: روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلاً مدنيًا بأوكرانيا

وكالات

أحصت الأمم المتحدة 77 عملية اعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا من قبل روسيا في الأراضي التي تحتلها بحسب تقرير نشر الثلاثاء.

وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا 864 حالة اعتقال تعسفي مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين".