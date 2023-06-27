مقتل جندي إسرائيلي بالرصاص خلال تدريبات عسكرية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده جراء إصابته برصاص زميل عن طريق الخطأ خلال تدريبات عسكرية ليلية بقاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

وقال الجيش إن القادة، والشرطة العسكرية يباشرون التحقيق في الحادث، مضيفا أنه تم إبلاغ أسرة الجندي القتيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد وحدة من المظليين كانوا يتدربون بالذخيرة الحية على القتال الليلي خلال التدريبات شمال شرق بلدة بئر السبع.

وأصيب الجندي برصاصة قاتلة من مسافة نحو 250 مترا. وكان الجندي يحمل إشارة ضوئية وعلم تحذير، حيث كان من المفترض أن يوقف الجنود المسؤولون عن دعم إطلاق النار خلال التدريبات، إطلاق النار على الفور لدى رؤيتهما.