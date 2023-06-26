الرئيس بشار الأسد يدعو إلى عدم تسييس ملف اللاجئين السوريين

دمشق - (د ب أ):

دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي .

وأكد الأسد خلال استقباله اليوم الاثنين، مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ" على ضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية؛ لكنه مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم".

وقال بيان رئاسي سوري "لفت الأسد إلى أن مؤسسات الدولة السورية اتخذت الكثير من الإجراءات التي تساعد على عودة اللاجئين وتعمل على تأمين ما يدعم استقرارهم بعد عودتهم ضمن الإمكانيات المتاحة".

وعرض جريفيث على الرئيس الأسد خطة عمل المنظمة الدولية للمرحلة المقبلة من أجل دعم مشاريع التعافي المبكر في سوريا وحشد الجهود للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وتأتي زيارة جريفيث بعد أسبوعين من انعقاد مؤتمر بروكسل لتقديم دعم للسوريين في بلادهم ودول الجوار وجمع مبلغ 5ر6 مليار دولار .