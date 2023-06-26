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BBC

بيتزا بالمخدرات.. أحدث ما توصل إليه تجار المخدرات في لوس أنجلوس

11:47 ص الإثنين 26 يونيو 2023
بيتزا بالمخدرات.. أحدث ما توصل إليه تجار المخدرات في لوس أنجلوس

أمريكا

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(وكالات)

ضبطت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية معمل مخدرات نشط تحت ستار مطعم للبيتزا.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن مختبر نورث هوليوود يقع في مبنى 7300 من شارع رادفورد، بجوار مستشفى للحيوانات، واصفة المعمل بأنه "متقدم" ، حيث يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

وأوضحت أن عمل المعمل كان يركز على إنتاج غير قانوني لمادة "رباعي هيدرو كانابينول".

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر "تويتر" عدة صواني طعام تحتوي على مركز يشبه الزجاج، وكتبت: "لقد سمعنا عن المكونات السرية، ولكن هذا الأمر يتطلب الكثير! يبدو أن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم.. ومن آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا مرة واحدة بذكاء في كل مرة".

وأضافت التغريدة: "معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى!".

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