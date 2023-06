بيتزا بالمخدرات.. أحدث ما توصل إليه تجار المخدرات في لوس أنجلوس

(وكالات)

ضبطت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية معمل مخدرات نشط تحت ستار مطعم للبيتزا.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن مختبر نورث هوليوود يقع في مبنى 7300 من شارع رادفورد، بجوار مستشفى للحيوانات، واصفة المعمل بأنه "متقدم" ، حيث يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

Let's just say is not pizza! 🍕 Commander 70 David show me code 6 with #GND Lab Squad 7300 block Radford @LAPDNorthHwdDiv Your Lab Squad working to dismantle and render an illicit Super Lab safe. Operating in a business area next to a Pet Hospital! 🐾🐕 🥼 🧪 🧫 Doing their part… pic.twitter.com/Ma0EHZoOhn

وأوضحت أن عمل المعمل كان يركز على إنتاج غير قانوني لمادة "رباعي هيدرو كانابينول".

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر "تويتر" عدة صواني طعام تحتوي على مركز يشبه الزجاج، وكتبت: "لقد سمعنا عن المكونات السرية، ولكن هذا الأمر يتطلب الكثير! يبدو أن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم.. ومن آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا مرة واحدة بذكاء في كل مرة".

وأضافت التغريدة: "معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى!".

What a week for LAPD! Criminals keep surprising us with their creativity, from fake vending machines to pizza trickery. Our officers are on top of it, busting these clever operations.



No deliveries from this 'pizza' lab anymore!



📷:@LAPDCARRANZA pic.twitter.com/OBFQFSjDkL