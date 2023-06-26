ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا واندلاع حريق في منطقة للمراعى العشبية بلندن

لندن - (د ب أ):

شهدت بريطانيا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مجددا ولا يزال هناك المزيد من الوقت لتجاوز الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل خلال العام الجاري.

وارتفعت درجة الحرارة إلى 7ر31 مئوية في مدينة كونينجسبي في مقاطعة لينكولنشاير، وهي أقل بنصف درجة فقط من درجة الحرارة القصوى البالغة 2ر32 درجة مئوية المسجلة في مدينة سري في 10 يونيو.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية محبي الشمس بالاستمتاع بالحرارة بشكل مسؤول، مشيرا إلى أن فتاة مراهقة توفيت بعدما تم انتشالها من البحر كما اندلع حريق في منطقى للأعشاب بلندن.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن إدارة الإطفاء في لندن قولها إنه تم إرسال 10 عربات مكافحة الحرائق ونحو 70 رجل إطفاء لإخماد الحرائق التي اندلعت في الأعشاب في منطقة المراعى العشبية رامي مارش في إنفيلد بشمال المدينة.