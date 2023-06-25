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في زيارات غير معلنة.. مسؤولون روس يلتقون مع حلفاء من الصين وكوريا الشمالية

05:18 م الأحد 25 يونيو 2023
في زيارات غير معلنة.. مسؤولون روس يلتقون مع حلفاء من الصين وكوريا الشمالية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)


التقى مسؤولون روس مع حلفاء، بما في ذلك في الصين وكوريا الشمالية، بعد يوم من وقف زعيم مجموعة المرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوجين، تقدمه الدراماتيكي، باتجاه العاصمة. وهذا أدى إلى نزع فتيل أكبر تهديد لسيطرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على السلطة المستمرة منذ ربع قرن تقريبا.

وقال إيم تشون إل، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، للسفير الروسي الكسندر ماتسيجورا ،إنه يأمل في أن يتم إخماد أحدث تمرد في روسيا بشكل ناجح، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية تدعم أي قرار، تتخذه القيادة الروسية.

كما التقى وزير الخارجية الصيني، تشين جانج مع نائب وزير الخارجية الروسي، اندريه رودينكو، في بكين بعد يوم من نزع موسكو فتيل أكبر تهديد لحكم بوتين.

ولم تقدم وزارة الخارجية الصينية أي تفاصيل بشأن الزيارة المفاجئة، باستثناء قول أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولم يتم الإعلان عن زيارة رودينكو إلى بكين، مسبقا من قبل الصين، مما أثار تساؤلات حول توقيت زيارته.

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