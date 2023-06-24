مقاتلو فاجنر يعودون لمعسكراتهم وبوتين يشكر لوكاشينكو على "العمل الذي قام به"

موسكو - (ا ف ب)

بدأ مقاتلو فاجنر ليل السبت الانسحاب من مقرّ القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا بعدما سيطروا عليه صباح اليوم نفسه إثر إعلان قائدهم تمردا مسلحا، لكن الدبّابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

هذا وأفادت الرئاسة البيلاروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر الرئيس لوكاشينكو على "العمل الذي قام به" إثر إعلان رئيس مجموعة فاجنر تراجع قواته والعودة إلى معسكراتها، بعدما قال في وقت سابق إنه يريد الإطاحة بكبار قادة الجيش الروسي و"استعادة العدالة".

وأورد بيان الرئاسة أنّ لوكاشينكو "أبلغ رئيس روسيا بالتفصيل عن نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاجنر"، وأنّ بوتين "شكر زميله البيلاروسي. على العمل الذي قام به"، وذلك في أعقاب إعلان زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين أنّ قواته ستعود الى معسكراتها حقناً للدماء، في أعقاب تواصل بينه وبين رئيس بيلاروس.

وكانت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية أفادت على تليجرام أنّ "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاجنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات".

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