بعد السعودية.. الإمارات وإيران يبحثان سبل التعاون المشتركة
أبوظبي - ( د ب أ )
بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الخميس،مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها، وفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ).
جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد اليوم في قصر الشاطئ الوزير عبد اللهيان.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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