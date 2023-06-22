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بعد السعودية.. الإمارات وإيران يبحثان سبل التعاون المشتركة

04:20 م الخميس 22 يونيو 2023
بعد السعودية.. الإمارات وإيران يبحثان سبل التعاون المشتركة

الامارات

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أبوظبي - ( د ب أ )

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الخميس،مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها، وفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ).

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن زايد اليوم في قصر الشاطئ الوزير عبد اللهيان.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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الإمارات أبوظبي السعودية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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