بالقرب من متحف اللوفر.. انفجار كبير يهز العاصمة الفرنسية باريس (فيديو)

وكالات

هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، تلاه حريق كبير في أحد المباني بالقرب من مستشفى فال دو جريس.

الانفجار وقع بالتحديد في 289 شارع سان جاك، في الدائرة الخامسة بباريس بالقرب من متحف اللوفر، حوالي الساعة (5:00) مساءً بتوقيت فرنسا.

وعلى الفور توجه العديد من رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

ومن جانبها أكدت شرطة باريس وقوع انفجار غاز في الدائرة الخامسة بالعاصمة ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.

تُظهر مقاطع فيديو الهواة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أضرارًا بالغة الخطورة، وانهيار أحد المباني.