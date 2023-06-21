إسرائيل تعتزم التصريح بإقامة ألف منزل في مستوطنة تعرضت لهجوم بالضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سوف تصرح بإقامة ألف منزل في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية ، التي شهدت هجوما دمويا أمس الثلاثاء أسفر عن قتل أربعة إسرائيليين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع بين نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف جالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال البيان " ردنا على الإرهاب يستهدف ضربه بقوة والبناء على أرضنا".