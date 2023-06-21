إعلان

BBC

إسرائيل تعتزم التصريح بإقامة ألف منزل في مستوطنة تعرضت لهجوم بالضفة الغربية

05:16 م الأربعاء 21 يونيو 2023
إسرائيل تعتزم التصريح بإقامة ألف منزل في مستوطنة تعرضت لهجوم بالضفة الغربية

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سوف تصرح بإقامة ألف منزل في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية ، التي شهدت هجوما دمويا أمس الثلاثاء أسفر عن قتل أربعة إسرائيليين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع بين نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف جالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال البيان " ردنا على الإرهاب يستهدف ضربه بقوة والبناء على أرضنا".

سوق مصراوى

بنيامين نتنياهو التصريح بإقامة ألف منزل ألف منزل في مستوطنة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market