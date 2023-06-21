استشهاد فلسطيني وإصابة 3 في هجمات للمستوطنين في رام الله
رام الله - (د ب أ)
استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون اليوم الأربعاء، في هجمات للمستوطنين الإسرائيليين في رام الله في الضفة الغربية بحسب مصادر فلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا في رام الله بعد إصابته برصاصة في الصدر".
وذكرت الوزارة أن 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله نتيجة "عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على ترمسعيا".
يأتي ذلك بعد مقتل فلسطينيين اثنين أمس بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق نار أدت لمقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين في الضفة الغربية.
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