رئيسة وزراء إيطاليا: باريس وروما اتفقتا على ضرورة مساعدة تونس

وكالات

قالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية يوم الثلاثاء، إن باريس وروما اتفقتا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي "بشكل عملي وجاد" على مساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية، نزوحا جماعيا للمهاجرين إلى أوروبا.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، قالت ميلوني إن إيطاليا وفرنسا ستواصلان دعم جهود أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.

جاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في باريس.

وفي وقت سابق من يونيو حزيران، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى "‭‭CCC-‬‬" من "‭‭CCC+‬‬" وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.