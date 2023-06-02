بلينكن: غزو بوتين لأوكرانيا بمثابة دراسة حالة في "الفشل الاستراتيجي"

هلسنكي - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، كان بمثابة "دراسة حالة في الفشل"، فيما يتعلق بالمعدات والتكنولوجيا والقيادة والقوات والاستراتيجية والتكتيكات والمعنويات الروسية.

وأضاف بلينكن: "عندما تنظر إلى أهداف بوتين الاستراتيجية طويلة المدى، فلا شك في أن روسيا اليوم أسوأ بكثير عسكريا واقتصاديا وجيوسياسيا مما كانت عليه قبل غزوها الشامل لأوكرانيا".

وتابع بالقول " إنه بينما كان بوتين يسعى إلى إظهار القوة، كشف عن ضعفه، وحينما اعتقد أن هناك انقساما، اتحدنا".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، بشجاعة وتضامن الشعب الأوكراني، وبالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وشركاؤها لدعم أوكرانيا.

وقال بلينكين إن "الرئيس الروسي أضر باقتصاد بلاده، الذي أصبح الآن جزءا ضئيلا مما كان يمكن أن يصبح عليه لو كان قد استثمر في التكنولوجيا والابتكار بدلا من الأسلحة والحرب.