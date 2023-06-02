سامح شكري: الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملا بين الدول النامية

وكالات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، على أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري خلال مشاركته -بصورة افتراضية- في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس الوزاري المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع بناء على دعوة جنوب أفريقيا.

وأكد شكري في كلمته على "أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حواراً شاملاً بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوهاً بما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ".

كما شدد وزير الخارجية في كلمته على "أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل"، منوهاً بـما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.

يشار إلى تكتل دول بريكس سوف تعقد قمة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل .

ويضم التكتل ، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.