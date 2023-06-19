مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين
القاهرة - (د ب أ):
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا و31 مصابا حتى الآن.
وأكد البيان رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 43% أفضل منتجات العناية بالبشرة لصيف 2023تفاصيل
-
كيف تختاري واقي الشمس المناسب؟ أفضل الأنواع بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شيالة ومشايات للأطفال 2023 تبدأ من 74 جنيهاتفاصيل
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: