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مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين

12:11 م الإثنين 19 يونيو 2023
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا و31 مصابا حتى الآن.

وأكد البيان رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

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