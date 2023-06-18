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BBC

المسلمون في ماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى في 29 يونيو

08:17 م الأحد 18 يونيو 2023
المسلمون في ماليزيا يحتفلون بعيد الأضحى في 29 يونيو

ماليزيا

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كوالالمبور - (د ب أ):
يحتفل المسلمون في ماليزيا يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يونيو الجارى بأول أيام عيد الأضحى ، حسبما أعلن اليوم الأحد مساعد أمين مؤتمر الحكام فى ماليزيا محمد آسر الجسمان .
ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية فى موقعها الالكترونى اليوم الأحد عن مساعد أمين مؤتمر الحكام فى ماليزيا قوله "التزامًا بأمر حاكم الدولة وبعد موافقة الحكام ونيابة عن حامل أختام الحكام ، أعلن بموجب هذا أن الأول من شهر ذى الحجة لعام 1444 هجريا سيوافق يوم 20 يونيو 2023.
وأضاف أنه على ذلك سيكون يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر يونيو الجارى هو أول أيام عيد الأضحى .

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