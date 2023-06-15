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BBC

الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور

11:07 م الخميس 15 يونيو 2023
الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في دارفور

الاشتباكات في السودان

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وكالات

اعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس أن إقليم دارفور الذي يعيش سكانه "كابوسا" بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث، يتجه نحو "كارثة إنسانية" جديدة على العالم منعها.

وقال غريفيث، في بيان إن إقليم "دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك. ليس مرة جديدة".

وشهد هذا الإقليم في بداية الألفية الثالثة حربا خلفت نحو 300 ألف قتيل وأجبرت أكثر من 2,5 مليون شخص على النزوح.

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