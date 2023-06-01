انتخاب أول رئيس مثلي الجنس في العالم

فاز وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، بانتخابات الرئاسة، الأربعاء، ليصبح أول شخص مثلي الجنس يتولى هذا المنصب في العالم.

وسيشغل كبير الدبلوماسيين في لاتفيا منذ العام 2011 والبالغ 49 عاما منصب رئيس بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (ناتو) على مدى السنوات الأربع المقبلة بعدما قرر إيغيلز ليفيتس عدم الترشح لولاية ثانية.

وقال رينكيفيتش بعد التصويت في البرلمان "سأفعل كل ما يمكن من أجل بلادنا لكي تزدهر وتكون آمنة".

وأعلن رينكيفيتش مثليته الجنسية في العام 2014، وهو أول شخصية سياسية بارزة في البلاد تفعل ذلك.

ويختار النواب رئيس لاتفيا وهو دور شرفي إلى حد كبير.

وقال الرئيس المنتهية ولايته ليفيتس عقب انتخاب خلفه "لاتفيا ستكون في أيد أمينة خلال السنوات الأربع المقبلة".

وقبل أن يصبح وزيرا للخارجية، عمل رينكيفيتش محللا إخباريا في إذاعة لاتفياس الإذاعية العامة ولوزارة الدفاع ومكتب الرئيس.