سيول تكشف: زعيم كوريا الشمالية "يعاني من الأرق"

سيول - (د ب ا):

قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ربما يعاني من اضطراب في النوم، حيث أوضحت أنها تراقبه لاحتمالية تزايد سوء اعتماده على الكحول والنيكوتين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وكالة الاستخبارات الوطنية قالت للنواب اليوم الأربعاء إن السلطات الكورية الشمالية تجمع" بقوة" معلومات طبية من الخارج من أجل مسؤوليين بارزين يعانون من الأرق.

وقال يوو سانج بوم النائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم، والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات البرلمانية، إن كوريا الشمالية استوردت مؤخرا كمية كبيرة من السجائر الأجنبية من أنواع تشمل مارلبورو ودونهيل، بالإضافة إلى وجبات خفيفة يتم تقديمها عادة مع المشروبات الكحولية.