الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف

(وكالات)

أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء ، تحرير السعودي المخطوف منذ يومين وتوقيف خاطفيه.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن عون قوله : "تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه".

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أكد في مداخلة مع العربية مساء أمس الإثنين أن القوى الأمنية تتابع قضية المواطن السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمس علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.

كما أوضح في حينه أن هاتف المخطوف رصد في أكثر من منطقة بالعاصمة بيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية، وفق ما أشيع سابقاً.

في حين أفادت مصادر العربية سابقاً بأن المواطن السعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، و يدعى "م. م"، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع "البيال" في وسط بيروت.