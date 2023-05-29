بولندا تفرض عقوبات على 365 شخصا من بيلاروس

وارسو (د ب ا):

أعلنت وزارة الداخلية البولندية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأثنين فرض عقوبات على 265 شخصا من بيلاورس، بعد تأييد حكم السجن بحق الصحفي البولندي أندريه بوكزوبوت في مينسك.

ويشار إلى أن بولندا أغلقت الحدود مع بيلاورس بسبب قضية الصحفي منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قائمة العقوبات تشمل 159 نائبا بالإضافة إلى قضاه وممثلي إدعاء ورياضيين وإعلاميين.

كما فرضت الحكومة في وارسو عقوبات إضافية على 16 شخصا، بالإضافة إلى تجميد أصول 20 شركة على صلة بالعاصمة الروسية موسكو.